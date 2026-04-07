Secondo posto per l’Under 13 al Torneo Anderlini Spring Cup

La squadra Under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è classificata al secondo posto al Torneo Anderlini Spring Cup, disputato a Modena. La competizione ha visto la partecipazione di diverse formazioni giovanili provenienti da varie regioni. La finale si è svolta senza ulteriori dettagli sui risultati specifici delle partite. La squadra ha concluso il torneo con un piazzamento di rilievo.

La formazione Under 13 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha chiuso al secondo posto il Torneo Anderlini Spring Cup che si è giocato a Modena.Il torneo giunto alla quattordicesima edizione ha visto al via una settantina di squadre. I giovanissimi biancorossi dopo aver vinto il proprio girone in finale sono stati superati, alla Palestra ITC Guarini al termine di una partita ben giocata da entrambe le squadre, dalla formazione di casa del Mo. Re Anderini per 2-1 (26-24, 14-25, 15-10 per i modenesi).Buon risultato anche per l’Under 17 che sempre a Modena ha partecipato al Trofeo Internazionale Paolo Bussinello giunto alla ventitreesima edizione: tredicesimo posto per i biancorossi. 🔗 Leggi su Today.it

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