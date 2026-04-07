Se Conte è il cacciatore nessuna lepre è serena Politano Barella Mancini | vi volevamo così in Bosnia

Durante il fine settimana, diversi giocatori della nazionale sono scesi in campo a Zenica e hanno mostrato prestazioni significative. Tuttavia, i risultati della partita sono stati deludenti e hanno lasciato insoddisfatto il pubblico italiano. La gara ha visto protagonisti alcuni dei giocatori più discussi, che sono stati chiamati a risollevare le sorti della squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha alimentato le critiche nei confronti del team.

Lo spareggio degli anti-Inter lo ha vinto il Napoli, risalito a -7 dalla capolista quando mancano sette giornate alla fine. Il Milan è scivolato al terzo posto, a -9: non è fuori dai giochi, ma quasi, la botta è pesante. Nella sera di Pasqua, con il 5-2 di Inter-Roma fresco e fragrante, era ritornato a spirare il vento dell’Inter squadra più forte. Trascorsa la Pasquetta, ci si chiede se sette punti in più a meno sette dal traguardo siano un margine sufficiente. Il Napoli, devastato dagli infortuni, è ripartito nel momento in cui, senza la Champions, è ritornato ad allenarsi lungo tutta la settimana. Forse è tardi, sette punti di scorta equivalgono per l’Inter a un vantaggio di due giornate virgola qualcosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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