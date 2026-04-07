Screening vascolare gratuito per gli over 60 a Paglieta | come prenotarsi

A Paglieta, è possibile prenotare gratuitamente uno screening vascolare dedicato agli over 60, promosso dall’amministrazione comunale. L’iniziativa mira a offrire controlli preventivi senza costi, con modalità di prenotazione indicate dall’ente locale. La campagna si inserisce tra le attività di promozione della salute pubblica, coinvolgendo i cittadini più anziani e facilitando l’accesso ai servizi di prevenzione.

L’obiettivo dell’iniziativa è diagnosticare precocemente potenziali rischi legati a patologie gravi quali aneurisma dell’aorta addominale, ictus e infarto ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Corso per l’utilizzo del defibrillatore ed esami diagnostici, Teate soccorso e le iniziative per il cuore: "Prevenzione é la parola d’ordine" Stop alle barelle e percorsi preferenziali più veloci al triage: rivoluzione nei pronto soccorso della provincia di Chieti . 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Prevenzione vascolare, giornata di screening gratuito all'Hesperia di ModenaUna mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie vascolari.

Oppido: screening gratuito e defibrillatore donatoLa mattina di sabato 28 marzo 2026 ha Oppido Mamertina trasformarsi in un punto focale per la salute pubblica, dove il Rotary Club di Tauro e la...

Argomenti più discussi: Prevenzione vascolare, giornata di screening gratuito all'Hesperia di Modena; Lions Day a Varese, una domenica in piazza per la prevenzione: screening gratuiti, diplomi per i bambini e auto storiche.

Siena in Salute, screening gratuiti per la Giornata Mondiale della Salute 2026Un’intera giornata dedicata alla prevenzione: è Siena in Salute, l’iniziativa del Comune di Siena in occasione della Giornata Mondiale della Salute. Martedì 7 aprile, dalle ore 10.30 alle ore 17.30, ... radiosienatv.it

Benessere vascolare: la chiave per vivere più a lungo e meglioCosa significa davvero vivere bene? Non si tratta solo di allungare la vita, ma di garantirsi una qualità di vita che permetta di muoversi, pensare, respirare e amare con energia e lucidità. E al ... tg24.sky.it

Nel mese della prevenzione e dello screening , fermarsi per un controllo può fare davvero la differenza. La prevenzione vascolare è fondamentale per proteggere la salute del cuore e della circolazione Spesso si tende a rimandare gli esami, ma controlli - facebook.com facebook