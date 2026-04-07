Scoperto mentre era in attesa dei clienti per vedere coca | Daspo regionale al pregiudicato

Un uomo con precedenti è stato colpito da un Daspo regionale mentre si trovava sul marciapiede in attesa di clienti per acquistare cocaina. È stato notato fermo e immobile, con lo sguardo rivolto verso la strada, e la sua presenza è stata segnalata alle forze dell'ordine. La misura restrittiva è stata applicata in seguito a un intervento di controllo nella zona.

Un volto noto, con precedenti, che, fermo sul marciapiede scrutando la strada, dava l'idea di aspettare qualcuno. Un atteggiamento che, all'occhio esperto della Volante di Foligno, rappresentava una serie di particolari che potevano nascondere un giro di spaccio. Da qui la decisione degli agenti di sottoporlo a controllo. Nelle tasche del 26enne albanese sono stati sequestrati 400 euro in contanti – si ipotizza provento di spaccio – e 10 dosi di cocaina per un totale di 7 grammi. Lo straniero è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa di essere giudicato per direttissima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Colto sul fatto mentre cede la dose di coca a due clienti, a casa spuntano anche 130 grammi di hashish: arrestatoNel corso dell'operazione i carabinieri, con l'aiuto anche dall’unità cinofila della Polizia Locale di Cesena, hanno esteso la perquisizione... Roma. Fila di clienti rimasti senza spacciatore. Il blitz dei Carabinieri manda in tilt lo spaccio al Quarticciolo. 18 arresti. Sequestrate oltre 500 dosi di coca e crackCronache Cittadine ROMA – Anche i paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania” hanno preso parte ieri a un articolato e accurato servizio di L'articolo... Argomenti più discussi: Liste d’attesa. Nas di Taranto, scoperto sistema parallelo in una Asl: licenziato dirigente medico; Depressione, scoperto l'antitodo naturale: è una proteina e si trova nel nostro corpo; Medici aggrediti al pronto soccorso, dottoressa spintonata da un 63enne e infermieri insultati da un uomo di 45 anni: entrambi i...; Scoperto sistema parallelo per saltare liste d’attesa, licenziato medico. Antonio #Conte esce allo scoperto Queste le parole dell’attuale allenatore del #Napoli, che replica così alle voci che lo rivorrebbero sulla panchina della Nazionale L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Scoperto un gioco da tavolo di 6mila anni fa: potrebbe essere il più antico antenato degli scacchi x.com