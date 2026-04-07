Scontro H&M a Casalpusterlengo | 4 delegati sospesi fallisce mediazione

A Casalpusterlengo, quattro rappresentanti sindacali del Si Cobas sono stati sospesi dall’azienda Alba srl, che si occupa delle attività nel centro logistico di H&M. La sospensione è arrivata dopo un tentativo di mediazione che non ha portato a un accordo. La situazione riguarda le relazioni tra i dipendenti e l’azienda, con le parti che continuano a discutere sulla gestione del personale.

A Casalpusterlengo, quattro delegati del sindacato Si Cobas sono stati sospesi dall’azienda Alba srl, società che gestisce le operazioni nel polo logistico H&M. Lo scontro tra dirigenza e lavoratori si accende dopo lo sciopero di venerdì scorso. Il direttore generale di Alba srl ha smentito le versioni sindacali, definendole false e dannose per l’immagine della ditta. La società nega che i provvedimenti disciplinari siano legati alla raccolta di firme per migliorare le condizioni lavorative. Le sanzioni colpiscono quattro dipendenti per fatti avvenuti a gennaio. Secondo la dirigenza, i lavoratori hanno usato toni aggressivi a parole contro la Capo Area dell’impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro H&M a Casalpusterlengo: 4 delegati sospesi, fallisce mediazione Addetti della logistica in sciopero. Sospesi quattro delegati Si.Cobas: "L’azienda ritiri i procedimenti"Mattinata di mobilitazione davanti ai cancelli della logistica che serve il colosso dell’abbigliamento H&M. Addio Tentorio, il PD: “Allo scontro preferiva il dialogo e la mediazione”Il PD commemora la scomparsa di Franco Tentorio, 81 anni, dal 2009 al 2014 Sindaco di Bergamo.