Scontro a Lodi | firma per la remigrazione tra accuse e svastiche

Lo scorso sabato a Lodi, in piazza della Vittoria, si è svolta una raccolta firme dedicata a una proposta di legge popolare sulla remigrazione, in occasione della vigilia di Pasqua. La manifestazione ha attirato diverse persone, alcune delle quali hanno esposto simboli controversi, tra cui svastiche. L’evento si è svolto in un contesto di tensione, con accuse rivolte a chi ha partecipato e all’ambiente circostante.

A Lodi, sabato scorso, in occasione della vigilia di Pasqua, si è svolta in piazza della Vittoria una raccolta firme per una proposta di legge popolare incentrata sulla remigrazione. L’iniziativa ha scatenato una forte reazione da parte delle associazioni civiche locali e del Coordinamento 25 aprile. L’evento, autorizzato dalle autorità competenti, ha l’occupazione di uno spazio pubblico centrale per promuovere un progetto che molte realtà del territorio definiscono incompatibile con i valori democratici. Questa attività ha generato un clima di scontro ideologico tra chi ha sostenuto la raccolta e chi l’ha condannata. Il fronte civico contro la remigrazione a Lodi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Lodi: firma per la remigrazione tra accuse e svastiche Leggi anche: L'oltraggio agli ebrei tra svastiche, sit-in con accuse di genocidio e inni all'Unione Sovietica di Stalin Bologna, Scontro per la “Remigrazione”: Tensioni in Centro tra Oppositi Schieramenti Politici.Bologna, Scontro tra Opposti: Tensioni per la Remigrazione nel Centro Storico Bologna è stata teatro sabato pomeriggio di un acceso confronto verbale...