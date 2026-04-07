Sconti 70% e navette | l’evento per i 12 anni di Brugnato Outlet

Il Brugnato 5Terre Outlet Village celebra i suoi dodici anni di attività con un evento speciale previsto tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. Durante il fine settimana, i visitatori potranno usufruire di sconti fino al 70 per cento su vari negozi e usufruire di servizi come le navette gratuite messe a disposizione nella Val di Vara. L'iniziativa ha l’obiettivo di attirare un pubblico più ampio nella zona.

Il Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia i suoi dodici anni di attività organizzando un evento speciale tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, con forti sconti e servizi dedicati ai visitatori nella Val di Vara. L’occasione del dodicesimo anniversario diventa il motore di una nuova iniziativa commerciale. Per l’evento torna attiva la Anniversary Promotion, che consentirà a chi visiterà il centro di acquistare capi selezionati delle collezioni Primavera Estate beneficiando di uno sconto del 70% rispetto al prezzo dell’outlet. Chi desidera conoscere quali siano i punti vendita che aderiscono a questa particolare riduzione potrà consultare l’elenco completo all’interno della sezione dedicata presente sul sito web della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sconti 70% e navette: l’evento per i 12 anni di Brugnato Outlet Barberino outlet festeggia 20 anni: l’evento speciale tra musica, artisti e super scontiMugello (Firenze), 18 marzo 2026 - Barberino Outlet celebra il suo 20esimo anniversario, confermandosi una delle principali destinazioni dedicate... Torna il Fashion Festival al Noventa Outlet: una giornata con sconti fino al 70%Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile Noventa di Piave Designer Outlet si anima con una giornata di sconti e... Brugnato Outlet celebra il 12° anniversario con un weekend specialeDa Dell’Angelo Media Relations Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il suo dodicesimo anniversario con un weekend ... levantenews.it Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il 12° anniversario con un weekend specialeSabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna l’Anniversary Promotion -70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli e attività per i bambini ... liguria.bizjournal.it