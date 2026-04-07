Due scialpinisti lecchesi sono stati recuperati dopo essere stati coinvolti in una valanga in Svizzera. Il distacco di neve ha colpito i due mentre risalivano un canalone, causando il rapido crollo del ghiaccio. La presenza di un compagno di cordata si è rivelata decisiva, consentendo di allertare i soccorsi e di intervenire tempestivamente. I soccorritori sono intervenuti sul posto per recuperare le vittime e fornire assistenza.

Lecco, 7 aprile 2026 – Il lastrone di ghiaccio ha preso velocità all’interno del canale che stavano risalendo con piccozze e ramponi e li ha falciati come un treno in corsa. È successo tutto in pochi istanti, non c’è stato nemmeno il tempo di reagire per cercare di mettersi in salvo. Due scialpinisti lecchesi sono stati travolti da una valanga in Svizzera, nel pomeriggio di sabato sul Fleckistock, montagna che raggiunge i 3.416 metri, nel Canton Uri. Un terzo compagno di cordata è rimasto illeso ed è riuscito a dare l’allarme e chiamare i soccorsi. Il suo aiuto è stato decisivo. Le condizioni. Le loro condizioni sono state definite serie ma sotto controllo clinico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scialpinisti lecchesi recuperati dopo la valanga in Svizzera: decisivo l’aiuto del compagno di cordata

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Due scialpinisti lecchesi travolti da una valanga, il terzo è rimasto illeso ed è riuscito a dare l'allarme - facebook.com facebook

Due scialpinisti lecchesi travolti e feriti da una valanga in Svizzera. L'incidente sul Fleckistock, illeso un terzo amico riuscito a dare l'allarme #ANSA x.com