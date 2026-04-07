Schianto di Ceggia resta in fin di vita il marito della 56enne Scappato Ricky il cane della coppia

Nella serata del 6 aprile, intorno alle 18, si è verificato un incidente a Ceggia, nella località Pra' di Levada, coinvolgendo una Dacia Duster e un'Audi RS6 nera. Alla guida della Dacia si trovava un uomo di 58 anni, rimasto gravemente ferito, mentre l'auto si è scontrata con quella di un 55enne veneziano. Restano in condizioni critiche il marito di una donna di 56 anni coinvolta nello scontro, che si trova in fin di vita. Il cane della coppia, Ricky, è fuggito dal luogo dell'incidente.

La tragica morte di Domnica Daradisc, una residente di Chiarano e di origini moldave, nel pomeriggio di Pasquetta. Appello sui social della figlia della vittima, Laura, per chiedere aiuto nelle ricerche dell'animale Restano molto gravi le condizioni di M.Z., il 58enne di Chiarano che si trovava alla guida della Dacia Duster che si è scontrata nel tardo pomeriggio di ieri, 6 aprile, intorno alle 18, a Ceggia in località Pra' di Levada, con un'Audi Rs6 nera guidata da un 55enne veneziano. Nello schianto ha perso la vita la moglie dell'automobilista, Domnica Daradisc, operaia 56enne di origini moldave. Il 58enne si trova ricoverato in ospedale a Mestre, dove è stato trasportato d'urgenza in elicottero dal Suem. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

Incidente tra un'Audi e una Dacia a Ceggia: morta una donna trevigiana, il marito è in fin di vita. Statale 14 chiusa al trafficoLEVADA - Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile.

Argomenti più discussi: Ceggia, Schianto mortale all’incrocio di Pra’ di Levada; Terribile schianto sulla Statale 14 a Ceggia: morta una donna, il marito è in fin di vita; Albero crollato a Venezia, operata la mamma di 38 anni presa in pieno dal leccio. La figlia di 2 anni resta ricoverata in osservazione; Rogo della carozzeria, arrestati mandante ed esecutore: oscuro il movente.

Schianto sulla Statale 14 a Ceggia: muore una 55enne di Chiarano x.com

#Ceggia –Schianto mortale all’incrocio di Pra di Levada Drammatico incidente attorno alle 18 del pomeriggio all’incrocio di Pra di Levada, nel territorio comunale di Ceggia, dove si sono scontrate un’Audi RS6 e una Dacia Duster. Secondo una prima ricostruz - facebook.com facebook