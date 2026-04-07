I sondaggi indicano un calo significativo nei consensi per il presidente, che ora si attesta al 35%. La sua popolarità tra gli elettori repubblicani mostra segni di divisione, con alcune fazioni che si allontanano dal supporto tradizionale. La questione del costo del petrolio, ormai sopra i cento dollari al barile, rappresenta un problema evidente per il governo, considerando la promessa di abbassare i prezzi della benzina fatta durante la campagna elettorale.

Washington, 7 aprile 2026 – Per un presidente eletto grazie alla promessa di ridurre il prezzo della benzina, il petrolio sopra i cento dollari è un problema grave. Gravissimo, anzi, in vista delle elezioni di mid-term in cui potrebbe perdere la maggioranza: uno scenario improbabile fino a poco tempo fa, adesso plausibile alla luce delle più recenti elezioni suppletive. La democratica Gregory, per esempio, ha vinto con un margine di due punti e mezzo il collegio di Palm Beach in Florida (comprende perfino Mar-a-Lago) che alle presidenziali del 2024 aveva votato per Trump con un margine di ben undici punti. Perfino le roccaforti repubblicane come Texas e Florida potrebbero essere in gioco, allora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schiaffo dai sondaggi: Trump crolla al 35%. Repubblicani spaccati

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