Scheldeprijs 2026 | Philipsen sfida Groenewegen nella classica volata belga

Domani si svolgerà la 114ª edizione della Scheldeprijs, una classica belga molto apprezzata nel calendario ciclistico. La corsa si colloca tra il Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, e in passato era nota come il Mondiale dei velocisti. Tra i protagonisti figurano il velocista locale e un altro atleta di rilievo, pronti a sfidarsi in una volata che promette spettacolo.

Appuntamento tradizionale tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, spazio a quello che in passato era chiamato il Mondiale dei velocisti, la Scheldeprijs, in scena domani per la sua edizione numero 114. PERCORSO. Partenza da Terneuzen ed arrivo in quel di Schoten dopo 205,2 chilometri, difficoltà altimetriche prossime allo zero. L’unica insidia che troveranno i corridori nel circuito conclusivo sarà il breve tratto di pavé di Broekstraat (un chilometro e settecento metri), ma non dovrebbe creare difficoltà in vista della volata finale. FAVORITI. Non mancano i velocisti di qualità all’appuntamento belga. Sulla carta dovrebbe essere sfida tra... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scheldeprijs 2026: Philipsen sfida Groenewegen nella classica volata belga LIVE Ronde Van Brugge 2026 in DIRETTA: Groenewegen beffa Philipsen con una volata imperiosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALO DALLE 13. Clàssica Comunitat Valenciana 2026: volata vincente di Dylan Groenewegen. Quinto Lonardi42ma edizione per la Clàssica Comunitat Valenciana – Gran Premi València, una delle corse che apre la stagione del ciclismo europeo.