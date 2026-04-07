Un infortunio di Scamacca ha lasciato la squadra senza il suo attaccante principale. Al suo posto, Krstovic ha preso il suo ruolo e si è distinto in partita, segnando due gol nelle ultime tre partite. Nel match contro il Lecce, l’attaccante ha realizzato il nono gol del campionato, portando un contributo importante alla squadra. La sua prestazione ha anche influito sulla sua valutazione nel fantacalcio, che è cresciuta rispetto all’inizio della stagione.

Mancano solo due reti a Nikola Krstovic per eguagliare la sua miglior stagione in Serie A e al fantacalcio. Nella scorsa annata infatti, in maglia Lecce, aveva messo a segno 11 gol e proprio nella sfida di lunedì al Via del Mare è arrivato il nono del campionato in corso. Buone notizie per la Dea e per i fantallenatori orfani di Scamacca, fermo ai box per infortunio, che possono però puntare sul montenegrino. Dopo un inizio di stagione difficile, ha messo a segno 7 gol in 12 giornate dalla 19ª alla 31ª. Sono 26 le partite a voto a lui, che viaggia con una fantamedia del 7,3. Bene anche dal punto di vista degli assist con quattro passaggi decisivi serviti finora, uno in meno rispetto a quelli della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scamacca ko? La Dea si consola con un Krstovic al top anche al fanta: due reti nelle ultime tre

Davis ora è un top anche al fanta: due gol e un assist nelle ultime quattro partiteAll'inizio della stagione, aveva una quotazione di 19 crediti al Fantacampionato Gazzetta, dopo i soli due gol della scorsa annata.

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