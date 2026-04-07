Scaletta sindaco e consiglieri rinunciano a un mese di indennità per supportare la squadra di calcio a 5

L’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea ha deciso di rinunciare a un mese di indennità per sostenere il Team Scaletta, la squadra di calcio a 5 locale. La scelta riguarda il sindaco e i consiglieri comunali, che hanno optato per questa misura per contribuire alle esigenze del club sportivo. La decisione è stata comunicata ufficialmente come un gesto di supporto diretto alla realtà sportiva del paese.

Un gesto forte e concreto, da parte dell'amministrazione di Scaletta Zanclea a sostegno della propria massima realtà sportiva, il Team Scaletta. La giunta comunale insieme ai consiglieri comunali, hanno infatti annunciato la rinuncia a un mese di indennità personale, per supportare il viaggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Quanto guadagnano gli eletti a Fiumicino? Indennità e gettoni di sindaco, presidente e consiglieriÈ una domanda che accompagna ogni stagione politica, soprattutto quando si parla di tasse, servizi e qualità dell’azione amministrativa. Tra indennità e redditi: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di AgrigentoPrima che la campagna elettorale rimescoli definitivamente le carte, Dossier esamina le ultime dichiarazioni degli amministratori e svela la...