Oggi scade l'ultimatum rivolto al regime da parte dell'ex presidente degli Stati Uniti. Le Forze di Difesa israeliane hanno diffuso un messaggio agli iraniani, avvertendo di non salire sul treno, altrimenti si metterebbero in serio pericolo. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Cresce il pessimismo tra i negoziatori sulla possibilità che l’Iran accetti la richiesta del presidente Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz entro la scadenza fissata dalla Casa Bianca. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei colloqui. Secondo quanto riferito, funzionari statunitensi ritengono che il divario tra Stati Uniti e Iran sia ancora troppo ampio per essere colmato nei tempi previsti, alimentando il timore di un’escalation militare. Alcune fonti citate dal quotidiano affermano inoltre che Trump si sarebbe mostrato meno fiducioso sulla possibilità di raggiungere un accordo diplomatico. Diversi funzionari statunitensi ritengono che un eventuale ordine di attacco contro infrastrutture energetiche iraniane potrebbe arrivare subito dopo la scadenza fissata dal presidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scade oggi l’ultimatum di Donal Trump al regime. Idf agli iraniani: “Non prendete il treno o rischiate la vita”

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