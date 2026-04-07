Sassate a una donna | convalidato l' arresto dell' aggressore

È stato convalidato l’arresto di un uomo di origini congolesi, accusato di aver colpito con delle sassate una donna di 54 anni mentre stava passeggiando vicino a un ponte nella zona di Gombaro. L’aggressione è avvenuta venerdì scorso e ha portato all’arresto dell’individuo, che ora si trova in carcere. La donna è stata soccorsa e non ha riportato ferite gravi.

E' stato convalidato l'arresto dell'uomo, un ragazzo di origini congolesi, che venerdì ha aggredito a sassate una donna di 54 anni che stava passeggiando all'altezza del ponte in località Gombaro. L'udienza di convalida si è tenuta ieri mattina al Tribunale di Sondrio, con l'aggressore, assistito da un avvocato d'ufficio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al termine dell'udienza, comunque, il suo arresto è stato convalidato e così l'uomo è stato nuovamente condotto in carcere con l'accusa a suo carico di tentato omicidio. Oltre alle ferite fisiche, quanto accaduto ha lasciato la donna in un forte stato di shock. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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