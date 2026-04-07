Sardegna tasse ETS | il costo del 40% che affonda i trasporti

In Sardegna, il segretario dei Riformatori Sardi e consigliere regionale ha segnalato che il nuovo Decreto Energia ha portato un aumento del 40% sui costi legati alle tasse ETS. Questa situazione ha causato difficoltà economiche nel settore dei trasporti locali, che si trovano a dover affrontare spese più alte senza ricevere benefici diretti in cambio. La denuncia mette in luce le tensioni tra le normative nazionali e le esigenze dell’isola.

Aldo Salaris, segretario dei Riformatori Sardi e consigliere regionale, denuncia un grave squilibrio economico per l’isola a seguito del nuovo Decreto Energia, che imporrebbe costi insostenibili al settore dei trasporti senza offrire benefici concreti al territorio sardo. Il cuore della vicenda riguarda il sistema Ets, una tassazione sulle emissioni di anidride carbonica applicata alle società di navigazione. Questo onere fiscale non resta però ai vertici delle compagnie, ma scivola lungo tutta la catena produttiva fino a colpire direttamente chi opera nell’autotrasporto in Sardegna. L’impatto finanziario è pesante: si stima che l’Ets possa incidere per circa il 40% sul costo totale delle traversate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, tasse ETS: il costo del 40% che affonda i trasporti Leggi anche: Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40% Meloni chiede stop ETS: il costo CO2 pesa sul bollettaIl 11 marzo 2026, alle ore 17:39, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato al Parlamento italiano una richiesta formale all’Unione... Ets e trasporti, allarme dei Riformatori: Costi senza benefici per la SardegnaEts e DL Energia, allarme in Sardegna: Aldo Salaris denuncia costi elevati per le imprese senza benefici diretti ... cagliaripad.it Incontro in Regione con Confapi sui costi dell'Ets nel trasporto marittimoL'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca ha incontrato i vertici di Confapi Sardegna, la confederazione della piccola e media industria, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni temi ... ansa.it