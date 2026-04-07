Nel 2025, il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna ha effettuato complessivamente 167 interventi sul territorio dell’isola. La provincia di Oristano si distingue come quella con il minor numero di operazioni, con appena nove, risultando la zona più sicura in questa analisi. La maggior parte degli interventi riguarda attività di escursionismo, che continua a essere la pratica più diffusa tra chi si avventura nel territorio sardo.

Il bilancio del Soccorso alpino e speleologico della Sardegna per l’anno 2025 chiude con un totale di 167 operazioni, evidenziando come la provincia di Oristano sia stata la zona più sicura dell’isola con appena 9 interventi. I numeri registrati nell’ultimo anno mostrano un trend in crescita che accompagna l’aumento dei flussi turistici legati alle attività outdoor. Mentre alcune aree hanno richiesto una presenza costante delle squadre di soccorso, il territorio oristanese si è confermato un ambiente a basso rischio pratica sport all’aperto. L’analisi geografica degli interventi rivela forti disparità tra i vari quadranti dell’isola. L’Ogliastra si posiziona come l’area più critica con 40 operazioni, seguita da Sassari con 36 casi e Nuoro con 30 chiamate d’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: l’escursionismo domina i soccorsi, Oristano è la più sicura

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