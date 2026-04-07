Sarah Lee Guthrie riapre il Teatro Nuovo di Rebbio

Il Teatro Nuovo di Rebbio ha riaperto le sue porte dopo un periodo di chiusura. Per celebrare questa riapertura, si è tenuto un evento che ha visto la partecipazione di Sarah Lee Guthrie, artista nota per le sue esibizioni musicali. La serata ha incluso un concerto con musica dal vivo, attirando un pubblico interessato all’iniziativa. La riapertura del teatro rappresenta un momento importante per la comunità locale.

Una bella notizia! Il Teatro di Rebbio riapre e festeggia l'atteso evento con una notte di musica che vedrà sul palco Sarah Lee Guthrie. Ad aprire il concerto Borderlobo e Alae Al Said. Woody Guthrie è stato il pioniere della canzone folk e di protesta americana. Il padre spirituale di Bob Dylan e Bruce Springsteen e di chiunque cantautore abbia provato a cambiare il mondo con una chitarra acustica e un’armonica. Il testimone di Woody è stato ereditato anche dal figlio Arlo con il suo leggendario Alice’s Restaurant. Ora tocca a Sarah Lee Guthrie, figlia di Arlo e nipote di Woody. Un destino segnato il suo, la prima volta che è salita su... 🔗 Leggi su Quicomo.it

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