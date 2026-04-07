Santoni affari in crisi dipendenze | come si finisce sotto il ricatto dell’usura
In diverse situazioni di difficoltà economica e personale, alcune persone si trovano coinvolte in situazioni di ricatto e usura. Tra chi ha fatto investimenti sbagliati e cerca di affrontare le conseguenze e chi, invece, è vittima di dipendenze da gioco d’azzardo, si sviluppano circostanze che portano a situazioni di pressione e vulnerabilità. Questi casi mostrano come difficoltà finanziarie e dipendenze possano influenzare comportamenti e relazioni con il sistema di usura.
C’è chi ha fatto un investimento sbagliato e non sa come andare avanti. C’è la persona dipendente da gioco d’azzardo, che è entrata in un vortice di scommesse e azzardo senza fine e non sa come uscirne. C’è l’imprenditore in difficoltà economica a cui viene proposto un prestito a prima vista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Abodi e Gravina stavolta accomunati: consulta antiusura, da Bari “dissenso e preoccupazione” in tema di scommesse "L'azzardo non può essere considerato un motore di sviluppo ma un moltiplicatore di povertà, dipendenze e usura"Di seguito un comunicato diffuso dalla fondazione antiusura “Giovanni XXIII” di Bari: «Di fronte alle recenti dichiarazioni del Ministro dello Sport...
Usura a imprenditori del distretto ceramico. Bonini finisce in carcereÈ finito in carcere Adamo Bonini, condannato in via definitiva a 5 anni per l’accusa di usura ed estorsioni nel distretto ceramico reggiano-modenese.