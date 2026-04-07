Santoni affari in crisi dipendenze | come si finisce sotto il ricatto dell’usura

In diverse situazioni di difficoltà economica e personale, alcune persone si trovano coinvolte in situazioni di ricatto e usura. Tra chi ha fatto investimenti sbagliati e cerca di affrontare le conseguenze e chi, invece, è vittima di dipendenze da gioco d’azzardo, si sviluppano circostanze che portano a situazioni di pressione e vulnerabilità. Questi casi mostrano come difficoltà finanziarie e dipendenze possano influenzare comportamenti e relazioni con il sistema di usura.