Sanità Toscana | 74 posti nel Servizio Civile scade il 16 aprile

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha annunciato che il termine per presentare domanda per 74 posti nel servizio civile universale è stato prorogato fino al 16 aprile 2026. Questa opportunità è finanziata dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. Le posizioni sono rivolte ai giovani interessati a partecipare a progetti nel settore sanitario e sociale della regione. La scadenza originale è stata quindi posticipata di circa due anni.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha esteso fino a giovedì 16 aprile 2026 il termine per candidarsi a 74 posizioni nell’ambito del servizio civile universale, un’iniziativa finanziata dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale. Il bando interessa l’intero arco territoriale di competenza dell’ente, coinvolgendo le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno. Tra i posti disponibili, ben 24 sono specificamente destinati ai Giovani con Minori Opportunità, sottolineando una volontà di inclusione sociale nel sistema sanitario regionale. Mappatura dei presidi e distribuzione dei ruoli. La ripartizione dei posti vede una presenza significativa nella provincia di Livorno, dove il Presidio Ospedaliero di Livorno in Viale Vittorio Alfieri offre 12 posizioni, di cui 4 per i GMO. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità Toscana: 74 posti nel Servizio Civile, scade il 16 aprile Asl To5: 13 posti per il Servizio Civile, scade l’8 aprileL’Asl To5 sta per lanciare il progetto Guardiani del benessere, un’iniziativa che aprirà le porte ai giovani volontari a partire dal 1 aprile 2026. Serradifalco: 18 posti Servizio Civile, scade l’8 aprileIl Comune di Serradifalco ha varato sei progetti distinti per il Servizio Civile Universale, offrendo complessivamente diciotto posti per l’anno 2026. Si parla di: Asl Toscana Nord Ovest Michele Palla nominato responsabile dell' Area oculistica. Sanità in Toscana, la Lega: Serve cambio di rotta: meno progetti sulla carta e più personale sanitarioLa sanità torna al centro del dibattito politico in Toscana. In una conferenza online organizzata da Il Cantiere della Lega Toscana, l'onorevole Simona ... gonews.it Sanità in Toscana, la sfida di Monia Monni: Riforma per gli anziani, una rivoluzione che cambierà l’assistenzaFirenze, 12 gennaio 2026 – Assessora regionale al sociale e alla sanità Monia Monni, mancano circa 400 milioni per pareggiare il bilancio della sanità 2025. Non è bastato l’aumento dell’addizionale ... lanazione.it