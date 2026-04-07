Sangue in una macelleria l' incredulità dei passanti | Davvero c’è stato un omicidio?

In via Ravegnana, questa mattina, una scena di sangue ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono fermati a osservare l’area sotto i sigilli delle forze dell’ordine. La strada, di solito tranquilla, è stata attraversata da un silenzio rotto solo dal traffico che scorre senza sosta. La presenza delle forze dell’ordine ha lasciato intendere che si tratta di un episodio grave, mentre alcuni testimoni hanno espresso incredulità per quanto accaduto.

Lo shock di via Ravegnana dopo l'omicidio: "Non abbiamo sentito nulla, solo il blu dei lampeggianti". Il bar della zona: "Siamo qui da 35 anni, mai un problema" In via Ravegnana il silenzio della mattinata è interrotto solo dal rumore del traffico che scorre, indifferente, a pochi metri dai sigilli messi dalle forze dell’ordine. Eppure, l’atmosfera è pesante, carica di una tensione che si taglia con il coltello. A poche ore dall’omicidio che ha scosso la notte forlivese, il quartiere si sveglia stordito, stretto tra il desiderio di capire e l’orrore di una violenza esplosa all’improvviso sotto le proprie finestre. Chi vive a pochi passi dalla scena del crimine scuote la testa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Lite sfocia in sangue, accoltellamento nel cuore della notte: omicidio in una macelleria. Fermato un uomo Leggi anche: Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomo Temi più discussi: Agguato in macelleria: ferito il figlio del proprietario - POP; Francesco Pio Bassi, giovane calciatore morto a 21 anni nell’incidente in A14. Feriti altri 7 ragazzi; Sabato di sangue sulle strade dello Spezzino - POP; Trentuno anni fa, la morte di Fina Cocchiara uccisa in un tentativo di rapina. Forlì, lite in macelleria sfocia nel sangue: 45enne accoltellato a morte, fermato il sospettatoNotte di sangue, quella appena trascorsa, a Forlì, dove un 45enne di origine marocchina è stato accoltellato all'interno di una macelleria halal in via Ravegnana, alla periferia della città. A colpirl ... tag24.it Omicidio nella notte in una macelleria: lite finisce a coltellate, morto un 40enne. Fermato un uomoA fare scattare l'allarme sarebbe stato lo stesso accoltellatore, rimasto a sua volta ferito e poi trasportato in ospedale per le cure. Sul fatto indaga la Squadra Mobile e sul posto è intervenuta la ... msn.com LaC News24. . La Pasquetta di sangue sulle strade e l'allarme per la crisi energetica tra i principali titoli del nostro tg. Appuntamento alle 13,30 su LaC Tv - facebook.com facebook L'algoritmo che 'legge' il sangue: la nuova frontiera che sta cambiando la cura del diabete (anche nei casi disperati) x.com