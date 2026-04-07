Sangue a Marzamemi | sindaco chiede più sicurezza per i ponti

Lo scorso 5 aprile, durante le festività pasquali a Marzamemi, un giovane di nazionalità algerina è stato ferito con un coltello. L’incidente si è verificato sui ponti della zona, portando il sindaco a chiedere un incremento delle misure di sicurezza per quei punti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che stanno seguendo gli sviluppi della situazione.

Un giovane di nazionalità algerina è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato lo scorso 5 aprile a Marzamemi, in occasione delle festività pasquali. L’evento si è consumato nel borgo marinaro, zona di forte richiamo per la movida nel siracusano, dove l’affluenza nei giorni di festa può raggiungere le 5mila persone. L’aggressione è avvenuta dopo una serie di scaramucce nate nel pomeriggio della domenica di Pasqua. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale Di Maria di Avola; le condizioni non sono critiche e il ragazzo ha riportato ferite che non ne compromettono la vita, nonostante lo spavento. La risposta politica tra sicurezza e tutela del turismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sangue a Marzamemi: sindaco chiede più sicurezza per i ponti Leggi anche: Sicurezza, il sindaco chiede certezze: “Rinforzi a Rimini già da Pasqua, non dopo la Notte Rosa" Al Liceo Alberti caos chiusura, Rete per la Sicurezza chiede chiarezza a sindaco e prefetto di NapoliUna richiesta di “intervento urgente e chiarimenti sulla sospensione della didattica in presenza al Liceo Leon Battista Alberti“.