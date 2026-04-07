San Giorgio il Comitato | Fiera ridotta a gadget prodotto da bancarella La città paga il conto

Un comitato locale ha espresso preoccupazione riguardo alla fiera di San Giorgio, affermando che si è ridotta a una semplice bancarella con gadget come prodotto principale. La nota sottolinea che la città sta affrontando i costi di questa situazione e invita i cittadini a riflettere sulla questione. Il testo è stato diffuso tramite un comunicato e pubblicato online, con l'intento di informare la comunità su quanto avviene durante l'evento.

"Come Comitato per Ferrara trasmettiamo la seguente nota al fine di portare all'attenzione della cittadinanza una tematica che riteniamo di interesse pubblico e meritevole di attenzione. Fiera di San Giorgio ridotta a gadget, se questa è la valorizzazione della Fiera di San Giorgio, allora c’è da preoccuparsi.Perché dietro la retorica dell’evento identitario si nasconde una gestione che ha smarrito completamente il senso della misura e, forse, anche quello del ruolo istituzionale. L’immagine simbolo? Un pupazzo celebrativo. Sì proprio, un pupazzo.Una scelta che racconta più di mille parole l’approccio dell’assessore di riferimento; enfantilizzare la comunicazione, banalizzare la tradizione, trasformare una manifestazione storica in un prodotto da bancarella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Nuova sede per il luna park, il drago, i Pokemon e i biglietti omaggio: c'è la Fiera di San GiorgioPrenderà ufficialmente il via con l'inaugurazione di giovedì 2, alle 16, l'edizione 2026 della storica Fiera di San Giorgio. Fiera di San Giorgio, il luna park cambia sede: la nuova location e i motivi del traslocoIn occasione della Fiera di San Giorgio, è stata individuata una nuova collocazione provvisoria e temporanea per il solo anno 2026 della componente... Temi più discussi: Si riunisce il Comitato di San Giorgio / Notizie / Novità / Homepage; Nuova sede per il luna park, il drago, i Pokemon e i biglietti omaggio: c'è la Fiera di San Giorgio; Pallanuoto: al via il 6° Campionato Italiano; Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Lombardia - Programma Campionati regionali di Completo. Porto San Giorgio, c’è il comitato famiglie per la sicurezza: «In campo per tutelare i nostri giovani»PORTO SAN GIORGIO Il comitato famiglie sicurezza è pronto. Il team costituito dalle mamme per tutelare la sicurezza dei loro ragazzi fuori dalle mura di casa, si è presentato alla città ieri ... corriereadriatico.it Rissa a Porto San Giorgio, allerta del comitato mamme. Il titolare del Jolly: «Garantiamo il divertimento rispettando le regole»PORTO SAN GIORGIO Segnalata una rissa al Jolly e il titolare Simone Chahboune scrive al sindaco: «Noi facciamo solo divertire i ragazzi». Alcuni ragazzi si sono azzuffati per futili motivi ma tutto è ... corriereadriatico.it Luoghi del cuore .san Costanzo al monte e cripta e chiesa di San Giorgio a Villar costanzo (cn) - facebook.com facebook