Il 7 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Salute. In questa occasione, l’azienda locale coinvolta nel settore dei servizi pubblici ha annunciato un piano che integra ricerca scientifica e tecnologia. L’obiettivo è migliorare i servizi destinati alla comunità, concentrandosi sulle aree tra il Vicentino e l’Alta Padovana. La strategia mira a potenziare il benessere dei cittadini attraverso interventi innovativi.

ETRA mette al centro la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica per celebrare la Giornata Mondiale della Salute di martedì 7 aprile 2026, collegando i servizi di pubblica utilità al benessere dei cittadini tra il Vicentino e l'Alta Padovana. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'appuntamento globale voluto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che quest'anno pone l'accento sulla cooperazione scientifica con il tema Insieme per la salute. Al fianco della scienza diventa quindi l' . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute e innovazione: il piano di ETRA per il benessere locale

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