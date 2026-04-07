salta lo stop e travolge il barman sulla harley

Nel giorno di Pasqua si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto veicoli e persone. In un caso, un veicolo ha saltato uno stop e ha investito un barman che si trovava vicino a un bar. Entrambi gli incidenti hanno causato ferite gravi e sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. La polizia locale sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche di entrambi gli episodi.

Due gravi incidenti nel giorno di Pasqua. Due feriti trasportati in gravi condizioni in ospedale. E due indagini della polizia locale per ricostruire l’accaduto. Il primo episodio in ordine cronologico è andato in scena alle 11.40 in via Baldinucci, in zona Bovisa. Stando a una prima ricostruzione, la Harley Davidson guidata da un ventinovenne di professione barman è andata a sbattere contro la parte anteriore sinistra della Citroen C2 guidata da un trentaseienne egiziano: come quasi sempre capita in queste occasioni, ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato trasportato al Niguarda in codice rosso per la presenza di sangue all’interno dell’addome. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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se salta i playoff possono evitare di giocarli. Ma non credo, dai x.com