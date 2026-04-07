In un intervento recente, un rappresentante politico ha affermato che il quartiere Saione non può essere paragonato al Bronx, anche se si avvicina a tale immagine. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa, sottolineando come le differenze tra i due territori siano ancora evidenti. La discussione si è concentrata sulla situazione attuale del quartiere e sulle sue caratteristiche socio-economiche.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Michele Menchetti Lista Indipendente Per Arezzo AREZZO – “Saione un è il Bronx”. E meno male che ce l’ha detto Michele Menchetti, sennò eravamo tutti convinti d’esse a New York, tra grattacieli, taxi gialli e De Niro dietro l’angolo. Invece no: siamo sempre ad Arezzo, tra via Vittorio Veneto e il Pionta. Solo che, a sentì i cittadini, tra spaccio in pieno giorno, materassi accatastati come opere d’arte contemporanea e negozi aperti h24 manco fosse Las Vegas, qualche dubbio veniva anche ai più ottimisti. E allora ecco l’incontro pubblico al Cas del Pionta, mercoledì sera. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Saione “un è il Bronx”… ma ci manca poco: Menchetti scopre l’America (e pure il Pionta)

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