Il primo ministro olandese si trova a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti, mentre l’Unione Europea ha espresso una condanna netta contro qualsiasi azione militare statunitense contro le infrastrutture civili iraniane. La visita si svolge in un momento di tensione internazionale, con gli Stati Uniti che valutano possibili interventi in Iran e le istituzioni europee che ribadiscono la loro posizione contro l’uso della forza.

Mark Rutte vola a Washington per incontrare Donald Trump, mentre l’Unione Europea condanna fermamente ogni possibile attacco statunitense alle centrali elettriche e alle infrastrutture civili in Iran. Il coordinamento europeo prende forma attraverso la posizione di Antonio Costa. Il presidente del Consiglio Europeo ha chiarito, durante il lunedì di Pasquetta, che colpire obiettivi non militari come i ponti o gli impianti energetici è un atto illegale secondo il diritto internazionale. Questa linea è supportata dalla Commissione, che ha respinto con forza ogni minaccia contro le reti civili essenziali. I rischi sono considerati estremamente alti, poiché tali azioni potrebbero danneggiare milioni di persone sia in Medio Oriente che in altre aree geografiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rutte a Trump: l’UE sfida gli USA sugli attacchi all’Iran

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Donald Trump annuncia l’attacco all’Iran

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