Rubano oltre 30 chili di germogli di bambù | bloccati in superstrada

Due persone sono state fermate in superstrada poco dopo aver rubato oltre trentadue chili di germogli di bambù da un fondo agricolo a Vicopisano. I carabinieri hanno intercettato il veicolo e proceduto al controllo, trovando la merce rubata a bordo. Gli autori del furto sono stati accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso. La merce rubata è stata restituita al proprietario.

Provvidenziale l'intervento del proprietario del terreno agricolo che ha dato l'allarme e seguito i malviventi a distanza guidando i carabinieri Sono stati fermati in superstrada poco dopo aver commesso un furto in un fondo agricolo a Vicopisano. A finire in manette un uomo e una donna stranieri. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 4 aprile quando il proprietario del terreno si è accorto del furto nelle pertinenze della propria abitazione. Ha così dato l'allarme chiamando i carabinieri e seguendo a distanza i malviventi dando precise indicazioni ai militari dell'Arma.I due sono stati così fermati in Fi-Pi-Li. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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