RPM Music Contest punta ai giovani porta d’accesso al palco di ReggioPrimoMaggio | ecco come partecipare

Il RPM Music Contest apre le iscrizioni per i giovani che desiderano esibirsi sul palco di ReggioPrimoMaggio. L'iniziativa si svolge a Reggio Calabria, in collaborazione con Studio54network, e si rivolge ai giovani musicisti interessati a partecipare a un evento musicale. Le modalità di partecipazione sono state illustrate e le candidature sono aperte a coloro che vogliono mostrare il proprio talento sul palco.

Reggio Calabria, con Studio54network, accende i riflettori sulla nuova scena musicale e lo fa puntando con decisione sui giovani. Il contest rappresenta molto più di una semplice competizione: è un’opportunità reale per band e giovani cantanti di calcare un grande palco, in un momento storico in cui gli spazi per esibirsi si riducono sempre di più. L’obiettivo è chiaro: scoprire e valorizzare nuovi talenti, offrendo loro un accesso diretto a un contesto professionale e mediatico di primo piano. I tre vincitori, oltre ad altri benefiti che Studio54network spoilererà nei prossimi giorni, avranno infatti la possibilità di esibirsi durante il concertone del Primo Maggio reggino, nella suggestiva cornice dell’Arena dello Stretto, cuore pulsante del lungomare Falcomatà e location simbolo dei grandi eventi cittadini. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Dal palco al futuro: torna il Meeting Music Contest per le nuove voci. Presentazione in RegionePresentata a Bologna la sesta edizione del Meeting Music Contest, il concorso nazionale per giovani artisti promosso dal Meeting di Rimini e dal Mei... Gli strumenti di ghiaccio suonati in un igloo ai piedi di un ghiacciaio: come partecipare al Paradice Music Festival«Studiamo il design dello strumento che dobbiamo realizzare e con l’impasto ottenuto creiamo dei blocchi che congeliamo per qualche giorno in un...