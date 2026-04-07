Rowe prepara il suo derby inglese Un mese all’insegna di gol e assist

Jonathan Rowe si prepara per il prossimo derby inglese dopo aver messo a segno diversi gol e assist nelle ultime settimane. In campionato, ha segnato contro il Verona e la Cremonese, mentre in Europa League ha contribuito con un gol e due assist nelle partite contro la Roma. Questi risultati testimoniano la sua presenza in campo e il suo rendimento recente.

Jonathan Rowe nell’ultimo mese ha il piede caldo. Basta guardare il fatturato: in campionato gol al Verona (8 marzo) e alla Cremonese (l’altro ieri), più il bottino di un gol e due assist nella doppia sfida di Europa League con la Roma (12 e 19 marzo). E adesso c’è l’Aston Villa, che per il ragazzo nato a Londra da genitori di origini giamaicane in un quartiere, Wembley, già iconico a cominciare dal nome, ha il chiaro sapore di un derby in salsa inglese. Quante volte in carriera Rowe ha sfidato i ‘Villains’? Tralasciando gli incroci ai tempi delle giovanili gli è successo con la maglia del Norwich, in Premier League, stagione 2021-22 (un... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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