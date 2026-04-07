Roma Pasqua da incubo per due turisti coreani | coppia denunciata per furto di bagagli

Durante la Pasqua, due turisti coreani hanno subito il furto dei loro bagagli a Roma. Dopo aver denunciato l’incidente, le forze dell’ordine hanno individuato e denunciato due persone ritenute responsabili di aver sottratto i bagagli e di aver successivamente rivenduto alcuni degli oggetti rubati. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri episodi collegati a questa coppia di ladri.

Due persone sono state denunciate a Roma. Una coppia di ladri seriali è stata fermata e denunciata per furto e ricettazione dopo aver sottratto i bagagli a un gruppo di turisti coreani appena arrivati nella Capitale durante le festività pasquali. Il furto ai danni dei turisti coreani Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il pomeriggio della vigilia di Pasqua a Fiumicino. Due uomini, a bordo di un’auto, hanno preso di mira alcune vetture parcheggiate nei pressi di zone turistiche, infrangendo i finestrini per appropriarsi dei bagagli e degli effetti personali lasciati all’interno. Tra le vittime, un gruppo di turisti coreani che aveva appena iniziato la propria vacanza nella Capitale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, Pasqua da incubo per due turisti coreani: coppia denunciata per furto di bagagli Sesso in spiaggia a Rimini all'ora di pranzo a Pasqua davanti a turisti e famiglie, coppia denunciataDue turisti sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo aver consumato un rapporto sessuale in pieno giorno, a Pasqua, in spiaggia. Rimini, sesso in spiaggia in pieno giorno a Pasqua: coppia di turisti denunciata dalla poliziaLa scena hot nel giorno di Pasqua, intorno all'ora di pranzo, nei pressi del bagno 30 di Rimini. Temi più discussi: Pasqua 2026, tutti in treno per una gita al mare o al lago: + 195% di biglietti per Peschiera del Garda, boom di prenotazioni anche per Como e Rimini. Rincari (+11%) per i fuorisede che vanno al Sud; Pasqua 2026 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere; Vacanza da sogno trasformata in un incubo: turisti coreani derubati alla vigilia di Pasqua. 2 denunce della Polizia di Stato - Questura di Roma | Polizia di Stato; SportMediaset: Verso Inter-Roma: Zanetti e Totti, Pasqua da leggende Video. Roma, Pasqua da incubo per due turisti coreani: coppia denunciata per furto di bagagliDue ladri seriali denunciati per furto e ricettazione dopo aver rubato i bagagli a turisti coreani appena arrivati a Roma durante la Pasqua. virgilio.it Roma, arrivano per una vacanza da sogno e trovano l’incubo: turisti coreani derubatiRoma, turisti coreani derubati alla vigilia di Pasqua: la Polizia recupera valigie, zaini e gioielli. Due persone denunciate per ricettazione. ilquotidianodellazio.it Risorse da Pinterest PRANZO PASQUA Pasqua padre dipingeva desiderato. Per pranzo sempre - facebook.com facebook Buona Pasqua, da me e Raoul x.com