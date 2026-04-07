Dopo la recente sconfitta contro l’Inter, anche l’allenatore dell’AS Roma si è trovato sotto pressione da parte dei tifosi. La squadra, che ha ottenuto risultati deludenti nelle ultime partite, si trova al centro delle critiche e delle richieste di cambiamento. La situazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi, con discussioni che si concentrano sulle possibili decisioni da prendere per migliorare la situazione.

Rivolta nel Senato romano dopo la disfatta di Mediolanum. Chiedono la testa di Gasperinus Orobicus. "Spesi 120 milioni di sesterzi per perdere 15 partite!". "Noi, caput mundi, sesti in classifica!", "Rivogliamo Claudius Britannicus!". Prende faticosamente la parola Tullius Catullianus: "Senatori, ascoltatemi! A Gravinus sono stati concessi 8 anni per 2 Apocalissi, alla successione concorrono eternità come Giancarlus Abies, 75 anni, e l’Abatinus, 82. Ulivierus ne ha 85. Nell’Urbe c’è tempo per tutti, tranne che per Gasperinus. Ma lo vedete cos’ha fatto in pochi mesi? Ha preso una Roma che viveva nella sua metà campo e l’ha trascinata dall’altra parte ad attaccare e pressare, che se l’avesse fatto Pellegrinus, invece di lasciare 10 metri a Calhanoglus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma non è stata costruita in un giorno, perché dev'esserlo l'AS Roma?

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Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro la Roma: «Non sono felice perché la Roma ha perso, ma perché io ho vinto. Questo sarà il mio destino finché farò questo lavoro»Boga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...

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Temi più discussi: Scacco a re e regine. I No Kings si prendono Roma e il futuro; Lancio di uova contro l'ambasciata dell'Iran; Che cos’è la manifestazione No Kings a Roma; Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis.

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Roma, Gasperini: Buon primo tempo. Perdere contro l'Inter ci può stare, ma non con queste dimensioni. Qualificazione Champions difficileGian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così a Dazn dopo la pesante sconfitta 5-2 contro l’Inter, che complica i piani Champions dei giallorossi: Dopo il terzo goal siamo andati in ti ... calciomercato.com

La gatta Rosi, trovata il 23 marzo scorso nel parco di Tor Tre Teste (Roma) in gravi condizioni dovute a violenze subite “nell’area dei genitali”, oggi “è fuori pericolo” e mangia finalmente da sola: https://fanpa.ge/7jmr0 - facebook.com facebook

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