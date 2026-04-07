Roma nasce il Bike Hub per tutti | mobilità dolce e inclusione

Il 11 aprile 2026, alle 11 del mattino, il Centro Commerciale Aura in via di Valle Aurelia ospiterà l’evento Pedala per tutti, dedicato alla promozione della mobilità dolce e dell’inclusione. In quella giornata, sarà presentato il nuovo Bike Hub, uno spazio dedicato alle biciclette aperto a tutti. L’iniziativa si svolgerà all’interno del centro commerciale e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini interessati.

L’11 aprile 2026, a partire dalle ore 11.00, il Centro Commerciale Aura in via di Valle Aurelia ospiterà l’iniziativa Pedala per tutti. L’evento, coordinato da Doctorbike APS con il sostegno del Municipio Roma XIII, mira a promuovere la mobilità dolce come percorso di benessere e integrazione sociale. L’area del centro commerciale si trasformerà in una sorta di agorà urbana, dove il movimento fisico viene inteso non solo come spostamento, ma come vera e propria terapia e strumento per migliorare la qualità della vita nel territorio romano. Il cuore pulsante della giornata sarà l’apertura di un Bike Hub permanente. Questo spazio non si limiterà a offrire servizi di ciclofficina, ma fungerà da punto di riferimento culturale desidera adottare stili di vita ecologici, integrandosi nella visione di una smart city moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, nasce il Bike Hub per tutti: mobilità dolce e inclusione Valdambra, nasce il Trail K-Bike Team: sport e inclusione con la prima K-Bike della provincia di ArezzoArezzo, 24 febbraio 2026 – È partito ufficialmente dalla Valdambra un progetto destinato a segnare un passaggio significativo nel panorama sportivo... Turismo e mobilità dolce, pronto il nuovo bed&bikeSasso Marconi, 24 marzo 2026 – Un nuovo bed&bike fiorirà tra le mura dell’ex scuola elementare Marconi di Pontecchio. Si parla di: Valle Aurelia: al via Pedala per tutti al Centro Commerciale Aura con Doctorbike APS; Piazza dei 500, gli architetti del progetto della stazione Termini a Roma: Preoccupati per le modifiche.