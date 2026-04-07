Roma Gasperini resta | nessun ripensamento dopo l’Inter

Dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro, con un punteggio di 5-2, il tecnico del team ha confermato la sua posizione e non ha manifestato intenzioni di cambiare. La partita ha visto i giallorossi subire cinque gol, un risultato che ha influito sul morale della squadra e ha suscitato molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione sulla guida tecnica resta invariata per il momento.

Cinque gol subiti a San Siro che bruciano e pesano sul morale dei giallorossi. Il 5-2 incassato contro l’ Inter ha lasciato il segno ovunque. Tra i tifosi davanti allo schermo, tra quelli presenti nel settore ospiti, dentro i corridoi di Trigoria. Nonostante tutto, le parole spese nel pre partita dal direttore sportivo Frederic Massara, a sostegno di Gasperini, restano valide, e non sono state in alcun modo ridimensionate. L’allenatore è una certezza. La continuità è fondamentale nel progetto Roma. Il ragionamento della dirigenza segue una logica precisa. Siamo ai primi di aprile, il calendario propone ancora sette giornate, e la sfida per il quarto posto resta matematicamente aperta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini resta: nessun ripensamento dopo l’Inter Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino in dubbio per il big match di Pasquadi Redazione Inter News 24Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino ancora in dubbio per il big match di Pasqua. Leggi anche: Gasperini scaricato dopo Inter-Roma: “Se ne deve andare” Rangers-Roma, Gasperini: Prestazioni cresciute, Dovbyk Gol arriveranno Temi più discussi: Gasperini: Roma, spero di restare. Ma non devo essere soddisfatto solo io...; Roma, con Gasperini non è cambiato niente. Tensioni, errori di mercato: così la squadra resta fragile e piena di dubbi; Gasperini: Il 2-1 a fine primo tempo un brutto colpo. Questa squadra non va ricostruita ma rinforzata; La rabbia dei tifosi della Roma sui social: Basta partite così. Serve una rivoluzione della rosa. Roma, con Gasperini non è cambiato niente. Tensioni, errori di mercato: così la squadra resta fragile e piena di dubbiLa disfatta con l'Inter mette a nudo i problemi: la Roma non ha fatto il salto di qualità e la Champions resta lontana. E il gioco di Gasperini non è sostenibile se gambe e testa non reggono ... corriere.it Massara: Gasperini? Resta al 100%Massara, prima di Inter-Roma, partita fondamentale per la corsa Champions League, ha parlato ai microfoni di DAZN. siamolaroma.it +++Ci vediamo domani+++ Siamo lieti di invitarti all'evento "Forum Il Tempo: Agenda Italia 2026" Mercoledì 8 Aprile 2026 presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna 366, Roma dalle ore 16:30 alle 18:30 L'evento è gratuito. Per accedere è necessario regist - facebook.com facebook