Roma Femminile 4-3 al Como | sarà ancora Champions League

Venerdì 3 aprile si è disputata al Tre Fontane di Roma la partita tra la squadra locale e il Como, terminata con un punteggio di 4-3. La squadra di casa è passata in vantaggio con due reti, ma il Como ha recuperato e ha pareggiato prima di subire la rete decisiva nel secondo tempo. La vittoria permette alla squadra romana di qualificarsi ancora alla Champions League.

Partita tutt’altro che scontata quella che si è disputata venerdì 3 aprile al Tre Fontane di Roma. Il Como rimonta l’iniziale doppio vantaggio delle padrone di casa per poi arrendersi nel secondo tempo. Sette reti, ribaltoni e tante emozioni. In un soleggiato Tre Fontane la Roma ospita il Como, ottavo in classifica a quota 25 punti. In due minuti Haavi firma una doppietta che porta la Roma sul 2-0, ma dopo appena 60 secondi si sbloccano anche le ospiti che, con Chidiac, Nischler e l’autorete di Heatley, chiudono in vantaggio (2-3) la prima frazione di gioco. Al rientro in campo mister Rossettini effettua tre cambi, segna Viens e la Roma la pareggia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile, 4-3 al Como: sarà ancora Champions League Leggi anche: Corsa Champions League 26/27: focus su Como, Juve e Roma Leggi anche: LIVE Conegliano-LKS Commercecon Lodz, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: primo posto già sicuro, sarà turn-over? Real Madrid-Juventus 1-0: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: La Roma vince 4-3 una spettacolare sfida con il Como e va a +9 sull’Inter, tris del Milan sul Sassuolo; Sfoglia la gallery del match!; Serie A Women, Roma-Como 4-3: gol, spettacolo ed emozioni. Giallorosse in Champions; Calcio femminile, la capolista Roma batte il Como con una rimonta spettacolare. Il Milan espugna Sassuolo. Femminile, Roma-Como 4-3: Pilgrim conclude la rimonta, scudetto più vicinoCon questo successo, le giallorosse hanno già centrato la qualificazione alla prossima Champions League ... msn.com Roma-Como 4-3, Pilgrim decide un match folleLa Roma Femminile ha affrontato il Como in Serie A: Pilgrim ha deciso un match folle con un gol al rientro dall'infortunio. siamolaroma.it CALCIO FEMMINILE - Roma, Inter e Juventus allungano il passo x.com Roma Femminile, il terzo scudetto è vicino: voci dal campo e dai tifosi - facebook.com facebook