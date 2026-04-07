Roma dopo San Siro ecco la protesta dei tifosi contro il Pisa

Dopo le recenti sconfitte in campionato, i tifosi della squadra romana hanno deciso di organizzare una protesta prima della partita contro il Pisa, che si terrà venerdì sera allo stadio Olimpico. Questa iniziativa segue le delusioni accumulate nelle ultime uscite e si aggiunge alle manifestazioni già avvenute in precedenza, come quella a San Siro. La contestazione è prevista prima del fischio di inizio del match.

L’ennesima debacle giallorossa in campionato sembra non lasciare spazio a comprensione da parte dei tifosi, che ora preparano una protesta in vista del match casalingo contro il Pisa, in programma venerdì sera allo stadio Olimpico. In virtù dello stop del Como a Udine, in realtà, la classifica dice che la lotta champions resta ancora aperta per gli uomini di Gasperini, ma questa non è una scusa per far passare in sordina l’ultimo mese della Roma. Per i capitolini, quel goal di Gatti al 93? del 1 marzo, risulta come il colpo di grazia: da lì, una sola vittoria in campionato (contro il Lecce in casa), a fronte di 3 sconfitte contro Genoa, Como e, come “ciliegina sulla torta”, la Caporetto di San Siro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, dopo San Siro ecco la protesta dei tifosi contro il Pisa Bastoni ‘protetto’ da San Siro: il gesto programmato dai tifosi dell’Inter per il match contro la Roma. Ecco cosa succederàVlahovic Juve, svolta nel rinnovo: il serbo si lascia andare con i compagni e rivela un retroscena che pesa sulla trattativa Lukaku Milan, la... Il Milan torna a ‘San Siro’ dopo un mese: entusiasmo dei tifosi, la previsione sugli spettatoriIl 18 gennaio scorso, con un colpo di testa al 76' sul cross di Alexis Saelemaekers, il centravanti tedesco Niclas Füllkrug decise Milan-Lecce. Temi più discussi: Inter-Roma a San Siro: il piano Atm per le metro e i mezzi di superficie. Come arrivare allo stadio; Inter-Roma, la diretta da San Siro; L'Inter travolge la Roma a San Siro 5-2, doppietta Lautaro; Alessandro Bastoni, l'omaggio di San Siro in Inter-Roma dopo il periodo da incubo. Chivu: In Italia c'è un clima tossico. Roma, i Friedkin valutano la rivoluzione dopo San Siro: le ultimeLa sconfitta per 5-2 subita dalla Roma a San Siro ha aperto una riflessione profonda in casa giallorossa. Come riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, la proprietà Friedkin starebbe valutando un ... siamolaroma.it Serie A | Roma travolta a San Siro: l'Inter ne fa cinque e allunga in vettaL'Inter travolge per 5-2 la Roma a San Siro e torna al successo dopo tre partite. A sbloccare il risultato è il rientrante Lautaro Martinez che, dopo un mese e mezzo fuori, impiega ... lalaziosiamonoi.it Citando Marotta potremmo dire, visto che Gasperini ogni volta che va a San Siro viene ricoperto di cori ... "vergognoso che sia esposto a questo continuo linciaggio come se fosse colpevole di chissà cosa" #inter #marotta #sansiro #Gasperini - facebook.com facebook Inter Milan 5-2 Roma – Beppe Marotta Praises Home Fans: “San Siro Was Bubbling With Nerazzurri Passion” x.com