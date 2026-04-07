Roma | 1000 nuove Zone 30 per salvare i pedoni dopo il dramma

A seguito dell’incidente in cui un ragazzo di 16 anni è stato investito in via Ratto delle Sabine, le autorità di Roma hanno deciso di aumentare le Zone 30 in città. Sono in programma 1000 nuove aree in cui ridurre la velocità dei veicoli, oltre a intensificare i controlli sulle strade. La misura mira a tutelare i pedoni e prevenire ulteriori incidenti simili.

La morte di Mattia Rizzetti, un sedicenne travolto da un’auto in via Ratto delle Sabine a Casal Monastero, spinge l’amministrazione capitolina a potenziare l’estensione delle Zone 30 e i controlli stradali nella capitale. Il dramma colpisce un ragazzo di 16 anni mentre attraversava la carreggiata in una zona dove il traffico tende ad accelerare appena trova spazio. Questo evento tragico riporta l’attenzione sulla vulnerabilità di chi cammina nelle strade dei quartieri periferici di Roma. L’assessore Eugenio Patanè ha collegato la perdita del giovane a una problematica sistemica, evidenziando come i pedoni rappresentino l’anello più debole della viabilità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma: 1000 nuove Zone 30 per salvare i pedoni dopo il dramma A Roma nuove zone a 30 km/h oltre il Centro, le aree interessate dai nuovi limitiLa zona 30 del centro storico di Roma è solo il primo capitolo di un piano ambizioso che punta a modificare radicalmente il volto e il flusso... Leggi anche: "Nuove zone 30 alla Fiorita e in tre frazioni" Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | A Porta Metronia nasce il nuovo parco di via Ipponio; Giochi per bambini e aree relax: apre il nuovo polmone verde di viale Ipponio; Il corteo No Kings di Roma. E il caso Ilaria Salis; Nasce a Porta Metronia il Parco di via Ipponio. Addio zone urbanistiche, tornano i quartieri. Ecco la nuova mappa di Roma CapitaleRoma Capitale ha presentato la nuova mappa urbana che sostituisce le zone urbanistiche con una suddivisione più precisa e aderente all’identità dei territori: 327 quartieri, 22 rioni e 104 zone ... fanpage.it +++Ci vediamo domani+++ Siamo lieti di invitarti all'evento "Forum Il Tempo: Agenda Italia 2026" Mercoledì 8 Aprile 2026 presso Palazzo Wedekind in Piazza Colonna 366, Roma dalle ore 16:30 alle 18:30 L'evento è gratuito. Per accedere è necessario regist - facebook.com facebook ULTIM'ORA ROMA Per #Mancini lesione all'adduttore destro Il difensore dovrà fermarsi 2-3 settimane #SkySport #Roma x.com