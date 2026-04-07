Rohan Dennis, ciclista australiano, ha recentemente affrontato le accuse dei media che lo hanno descritto come un marito violento. L’atleta, vincitore di titoli mondiali nelle prove a cronometro e in pista, è stato condannato con la condizionale per un episodio passato. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dello sport e ha portato Dennis a commentare pubblicamente sulla rappresentazione che si è fatta di lui.

Il tragico incidente era avvenuto il 31 dicembre 2023: Melissa Hoskins, iridata di ciclismo su pista, era morta dopo essere stata colpita da una macchina guidata dal marito Rohan Dennis, ex pro’ a sua volta iridato della cronometro in pista. Nel processo che ne era conseguito, era stata riconosciuta la grave imprudenza di Dennis ma non la responsabilità piena per la morte di Melissa: un anno, quattro mesi e 28 giorni di reclusione con sospensione della pena e ritiro della patente per cinque, questa la pena. Dennis, classe 1990, è tornato a parlare oggi attraverso i social. “La narrazione che i media hanno portato avanti era chiara. Volevano farmi sembrare il marito che maltrattava la moglie – ha scritto -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rohan Dennis contro i media: "Mi hanno dipinto come un marito violento"

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