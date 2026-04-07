Rock Barbour e altre ossessioni | tutti a caccia dello stile fascista

Nelle ultime settimane, sono emerse diverse indagini che coinvolgono persone e gruppi che si sono fatte trovare con abbigliamento e simboli riconducibili allo stile fascista. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli in varie città italiane, concentrandosi su eventi e incontri pubblici. Sono stati sequestrati capi di abbigliamento, bandiere e altri oggetti ritenuti riconducibili a questa tendenza. La questione ha suscitato discussioni sulla diffusione di simboli e stili associati a ideologie storiche.

Roma, 7 apr – La ricerca dello “stile fascista” racconta molto più di quanto sembri sullo stato del dibattito culturale europeo. Da una parte il lungo approfondimento pubblicato da la Repubblica che riprende il saggio di Daniel Rachel e mette in fila, quasi ossessivamente, tutti i momenti in cui il rock ha attinto all’immaginario del Terzo Reich: svastiche indossate da Sid Vicious, riferimenti estetici nei Motörhead, ambiguità iconografiche e dichiarazioni controverse di David Bowie, fino a una vera e propria genealogia della provocazione punk tra il 1976 e il 1977. Dall’altra parte, in Francia, il caso mediatico costruito attorno al... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Rock, Barbour e altre ossessioni: tutti a caccia dello “stile fascista” Leggi anche: Barbour Annandale: Matelassè, Velluto e Stile Inglese Leggi anche: Barbour T-shirt ‘archive Swan’ Barbour X Noah: Pro e Contro