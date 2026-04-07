Roccasecca borgo in fiore

A Roccasecca si svolge l'evento “Borgo in fiore” in programma sabato 11 aprile dalle 18:00 alle 01:00 e domenica 12 aprile dalle 10:00 alle 21:00. La manifestazione è organizzata in collaborazione con PrimaVera Studentesca e si tiene nel centro storico del borgo, coinvolgendo negozi, espositori e attività locali. Durante le due giornate saranno allestiti mercatini, esposizioni e approfondimenti dedicati alla cultura e alle tradizioni del territorio.

In collaborazione con PrimaVera Studentesca sabato 11 aprile dalle 18:00-01:00 e domenica 12 aprile dalle 10:00-21:00 a Roccasecca si terrà “Borgo in fiore”. Un borgo da vivere, ogni vicolo da assaporare.La primavera accende Caprile:Ogni suo vicolo avrà il suo stand e sarà ricoperto di fioriOgni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Roccasecca festeggia S. Tommaso Leggi anche: «Puliamo il Borgo» dai rifiuti: l’iniziativa in Borgo Palazzo a Bergamo