È stata annunciata una nuova scoperta nel campo dei colori, che potrebbe cambiare il modo di contrastare le contraffazioni. Attualmente, i colori delle stampanti tendono a sbiadire nel tempo, e molti colori strutturali, ottenuti attraverso l’interazione della luce con microstrutture superficiali, non possono essere riprodotti con le tecniche di stampa tradizionali. Questa novità riguarda un metodo che potrebbe migliorare la sicurezza e la durabilità delle stampe.

Lo sappiamo bene: i colori delle stampanti sbiadiscono e la maggior parte dei colori strutturali (tonalità prodotte dall’interazione della luce con microstrutture superficiali) non può essere stampata. Ora però un ingegnere dei materiali dell’ Università di Kobe, Sugimoto Hiroshi, ha lavorato a una vera e propria rivoluzione, con applicazioni in diversi campi. Negli ultimi anni, il suo team ha lavorato su cristalli sferici di silicio che riflettono il colore in modo specifico in base alle loro dimensioni, comprese tra 100 e 200 nanometri. La vernice che utilizza questa tecnologia è estremamente leggera, atossica, prodotta in modo sostenibile e, soprattutto, non sbiadisce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rivoluzione nel mondo dei colori, la scoperta anti-contraffazione

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