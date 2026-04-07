Ritorna Miranda Priestley | il sequel della moda arriva il 29 aprile

Il sequel de Il Diavolo Veste Prada uscirà nei cinema italiani il 29 aprile. Le attrici Meryl Streep e Anne Hathaway riprendono i loro ruoli principali nel nuovo film, che prosegue la storia iniziata nel primo capitolo. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e si attendono dettagli sulla distribuzione e le modalità di proiezione. Il film rappresenta un ritorno atteso per gli appassionati della serie.

Meryl Streep e Anne Hathaway tornano protagoniste nel sequel de Il Diavolo Veste Prada, che approderà nei cinema italiani il 29 aprile. La pellicola, distribuita da 20th Century Studios, riporta sullo schermo le vicende legate all’editoria e alla moda attraverso un trailer finale e nuovi poster dei personaggi. Il materiale promozionale mostra Andrea, interpretata da Hathaway, mentre rientra negli uffici di Runway. In questa occasione, l’attrice condivide con una giovane assistente i ricordi della sua carriera, citando specificamente le esperienze vissute durante la settimana della moda a Parigi. Il video mette in risalto i tipici commenti pungenti di Miranda Priestley, personaggio affidato a Streep, tra suggerimenti di stile e atmosfere lussuose. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorna Miranda Priestley: il sequel della moda arriva il 29 aprile Il diavolo veste Prada 2: il secondo trailer racconta nuovi equilibri di potere tra Miranda e Andy. E mostra le new entry del sequelArriva il secondo trailer di Il diavolo veste Prada 2, e finalmente regala ai fan qualche anticipazione sulle novità del film, prima tra tutte la... Finché morte non ci separi: in arrivo il sequel il 9 aprilePoco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver... Argomenti più discussi: Il maglione ceruleo de Il Diavolo Veste Prada torna sotto i riflettori; Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finale; Il Diavolo Veste Prada 2 | Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finale.