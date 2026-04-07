Il governo sta valutando di apportare alcune modifiche minori alla composizione interna, senza prevedere rimpasti complessivi. In particolare, si discute di sostituire due sottosegretari, dopo l’ingresso di un nuovo nome al ministero del Turismo, che ha preso il posto di un precedente sottosegretario. La decisione riguarda esclusivamente queste due posizioni, senza modifiche alle altre cariche di governo.

Giorgia Meloni pensa a un piccolo ritocco nella squadra di governo. Niente rimpasti, l'idea è di rimpiazzare due caselle di sottosegretario, dopo la nomina di Gianmarco Mazzi al ministero del Turismo al posto di Daniela Santanchè. Con l'obiettivo, inoltre, di rafforzare la tenuta di Fratelli d'Italia. Al ministero del Turismo è arrivato Mazzi, l'ex sottosegretario è vicino (come Daniela Santanchè) al presidente del Senato Ignazio La Russa. Nel partito l'ala legata al responsabile Organizzazione Giovanni Donzelli punterebbe ora a rimpiazzare Mazzi alla Cultura o in alternativa Andrea Delmastro alla Giustizia. È una partita delicata che la premier potrebbe chiudere prima di giovedì, giorno in cui sarà in Aula per un'informativa sulla fase due del governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ritocchi al minimo per la Fase 2: un nome alla Cultura

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