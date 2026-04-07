Riscostruire l’umanità con pittura e risate

Gaza è spesso descritta attraverso immagini di distruzione e sfollamenti, ma rappresenta anche un'esperienza umana complessa. Tra le macerie, emergono momenti di resistenza e tentativi di ricostruzione attraverso l’arte e la convivialità. La popolazione locale, nonostante le difficoltà, trova modi per esprimersi e mantenere viva la propria identità. La narrazione si concentra su come pittura e risate possano rappresentare strumenti di resilienza in un contesto segnato dal conflitto.

Gaza L’artista Marah al-Zaanin e il clown Ahmed Abu Sukkar sfidano l’oblio e la sofferenza con il loro lavoro: ridere e dipingere non sono un lusso, ma strumenti di vita e resistenza Gaza L’artista Marah al-Zaanin e il clown Ahmed Abu Sukkar sfidano l’oblio e la sofferenza con il loro lavoro: ridere e dipingere non sono un lusso, ma strumenti di vita e resistenza Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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