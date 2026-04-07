Il dibattito sul riscatto della laurea senza costi per i militari ritorna al centro dell'attenzione, ma continua a essere una questione irrisolta. La misura, che permette di ottenere il riconoscimento degli anni di studio ai fini pensionistici, riguarda principalmente alcune categorie di lavoratori pubblici. Tuttavia, la scuola rimane ancora esclusa da questa possibilità, creando divisioni tra le diverse figure professionali del settore pubblico.

Il tema del riscatto della laurea torna al centro del dibattito politico e sindacale, ma questa volta con una frattura evidente tra categorie di lavoratori pubblici. Le nuove indicazioni operative diffuse dall’INPS aprono infatti alla possibilità del riscatto gratuito degli anni universitari, ma limitano questo beneficio ai militari. Una scelta che ha immediatamente sollevato polemiche, soprattutto nel mondo della scuola. Il sindacato Anief ha denunciato con forza quella che viene percepita come un’ingiustizia strutturale, chiedendo un intervento normativo urgente per includere anche docenti e personale ATA. Il riscatto della laurea rappresenta uno strumento fondamentale per anticipare l’accesso alla pensione, consentendo di trasformare gli anni di studio universitario in contributi previdenziali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Riscatto laurea gratis ai militari: la scuola ancora esclusa

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