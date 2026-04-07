Riqualificazione piazza Moro da giovedì la rivoluzione dei capolinea Amtab | tutte le variazioni

Da giovedì, i lavori per la seconda fase della riqualificazione di piazza Moro a Bari porteranno a modifiche nelle fermate degli autobus Amtab. L’intervento, che coinvolge l’area vicino alla stazione centrale, inizierà il 9 aprile e comporterà variazioni nelle fermate dei mezzi pubblici. La riqualificazione prevede un rinnovamento complessivo dello spazio pubblico, con cambiamenti nelle aree di accesso e nelle postazioni di sosta.

Il Comune istituirà spazi alternativi per la sosta degli autobus Amtab coinvolgendo anche altre zone della città, alcune limitrofe alla piazza Il 9 aprile prenderanno il via i lavori per la seconda parte della riqualificazione di piazza Moro, a pochi passi dalla stazione centrale di Bari. Il cantiere, prosecuzione della prima metà avviata ad aprile 2025 che ha visto il restyling dell'area adiacente a via Sparano, vedrà una totale rivoluzione sul fronte del trasporto pubblico, in particolare con lo spostamento dei capolinea Amtab e la conseguente riorganizzazione dei percorsi. In tutto saranno coinvolte ben 26 linee. I lavori di piazza Moro sono finanziati per circa 5 milioni di euro con fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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