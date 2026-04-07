Rinascono i rulli musicali | Cremona salva l’arte del Novecento

Lunedì 6 aprile alle 20.30, il canale CR1 trasmetterà una nuova puntata di Campus, il programma dedicato alla vita universitaria in città. Durante la trasmissione sarà presentata una mostra sui rulli musicali del Novecento, un’arte che sta tornando a essere valorizzata a Cremona. L’evento mira a far conoscere un patrimonio musicale e tecnologico che si sta riscoprendo e salvaguardando.

Lunedì 6 aprile, alle ore 20.30, lo schermo di CR1 ospita una nuova puntata di Campus, il programma dedicato a Cremona città universitaria coordinato da Massimo Lanzini. L’episodio mette a fuoco l’attività di recupero e valorizzazione dei rulli musicali prodotti all’inizio del secolo scorso, oltre al ripristino di manufatti scientifici e strumenti musicali antichi. Il della trasmissione cade su una tecnologia che, circa cento anni fa, permetteva di diffondere esecuzioni pianistiche, rendendo Cremona un polo artistico e produttivo di rilievo a livello nazionale. Questo patrimonio culturale viene oggi esplorato grazie alla collaborazione tra docenti e studenti del dipartimento di Musicologia e beni culturali, un’iniziativa resa possibile dall’Università di Pavia all’interno del territorio cremonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinascono i rulli musicali: Cremona salva l’arte del Novecento Alla riscoperta del Novecento tra arte e sport: torna il MercanteinfieraDal 7 al 15 marzo 2026 torna Mercanteinfiera alle Fiere di Parma, la mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adultiAl Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte.