Un nuovo volto si aggiunge alla rosa della Dole: si tratta di Porter, un'ala eclettica che si dice possa portare nuove soluzioni in campo. La società ha confermato l'acquisto, con un comunicato ufficiale che annuncia l'ingaggio del giocatore. La sua presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni, mentre i dettagli dell'accordo restano ancora riservati. Porter arriva dopo aver concluso la sua esperienza con un'altra squadra.

di Loriano Zannoni Zahir Porter è ufficialmente un nuovo giocatore della Dole. L’annuncio è arrivato domenica sera, nel postpartita del Flaminio, col direttore generale Davide Turci a comunicarne l’arrivo e contestualmente a spiegare perché potrà scendere in campo solo domenica al Flaminio e non già domani a Pistoia. L’accordo con l’esterno americano è della scorsa settimana, ma per la certezza dell’arrivo servivano gli ultimi documenti per il visto ed è stato necessario un blitz a New York dello stesso Porter, che nel frattempo era a Cantù. Ieri, a mezzogiorno, la guardia-ala del Bronx è atterrato a Malpensa e nel primo pomeriggio è arrivato a Rimini, con un primo assaggio di spiaggia e di mare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rinascita, c’è Porter per te: "Ala eclettica che fa al caso nostro"

Leggi anche: “Donne coraggiose 2026”, premiazione alla Camera. Rampelli: “Un inno al vitalismo e alla rinascita che non fa chiasso”

Matteo chiede a Martina di sposarlo a C'è posta per te: “Amo quella bellissima pancia che custodisce il nostro futuro”Apiro (Macerata), 10 febbraio 2026 – “Questa è la storia di un regalo”, ha esordito Maria De Filippi, nell’ultima puntata di ‘C’è posta per te’...

Temi più discussi: Rinascita, c’è Porter per te: Ala eclettica che fa al caso nostro; Rinascita Basket Rimini, si muove qualcosa sul mercato: occhi su Zahir Porter; La Dole ufficializza Porter: debutterà contro l’Urania Milano; Un Padre, la storia vera di Matt Logelin tra dolore e rinascita.

Rinascita, c’è Porter per te: Ala eclettica che fa al caso nostroIl 26enne del Bronx è atterrato ieri, ma sarà in campo solo domenica. Dell’Agnello: Si sposa al nostro gioco ... sport.quotidiano.net

La Dole ufficializza Porter: debutterà contro l’Urania MilanoOra c’è anche l’annuncio, con la Dole Rimini che ufficializza l’arrivo di Zahir Porter in biancorosso. Talento ed energia per la Dole Rimini in ... corriereromagna.it

Dal fallimento alla rinascita con il nuovo presidente: chi è l'ambizioso imprenditore genovese che sta facendo sognare la storica piazza del calcio italiano https://tinyurl.com/yjc9wrem - facebook.com facebook

In questa Pasqua celebriamo la rinascita della natura e rinnoviamo il nostro impegno per la pace. Crediamo che solo attraverso uno sforzo condiviso sia possibile costruire una comunità globale fondata sulla giustizia, sulla pace e sul rispetto dell’ambiente ch x.com