Nel fine settimana, il portiere bosniaco Nikola Vasilj ha rivelato alcuni dettagli riguardo a un episodio durante la partita tra Bosnia e Italia. Secondo la sua testimonianza, Donnarumma avrebbe compiuto un gesto considerato antisportivo durante i rigori. Vasilj ha spiegato cosa ha cercato di fare in quella situazione, offrendo la sua versione dei fatti sul momento che ha coinvolto il portiere italiano.

Una settimana dopo il fallimento azzurro di Zenica, si torna a parlare di Bosnia-Italia. A farlo è il portiere bosniaco Nikola Vasilj che, dopo l'ultimo match di Bundesliga del suo St. Pauli, ha spiegato cosa è successo con Donnarumma durante i rigori che hanno condannato la Nazionale alla disfatta Mondiale. Ecco, di seguito, l'episodio raccontato dal bosniaco. "Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani. Ma, fortunatamente, i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia. Ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. Non sapevo che in panchina avessero un secondo foglietto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rigori di Bosnia-Italia, Vasilj racconta: “Donnarumma antisportivo, ecco cosa ha provato a fare”

Donnarumma-Vasilj: scontro per "foglietti" durante i rigori di Bosnia-ItaliaDurante la lotteria dei rigori con cui la Bosnia ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali ai danni dell'Italia, è andato in scena uno...

Cos'è successo tra Donnarumma e il portiere bosniaco Vasilj: la lite per i "foglietti" dei rigori di Italia-BosniaDurante la lotteria dei rigori con cui la Bosnia ha conquistato la qualificazione ai prossimi Mondiali ai danni dell'Italia, è andato in scena uno...

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Vasilj racconta la lite con Donnarumma ai rigori di Bosnia-Italia: "Non potevo crederci" x.com