Rievocazione storica del circuito dell' Ardenza lo show delle auto d' epoca a Livorno l' 11 e 12 aprile | il programma

L'11 e il 12 aprile si svolgerà a Livorno l'ottava edizione della rievocazione del circuito dell'Ardenza, una manifestazione dedicata alle auto d'epoca. L'evento celebra la storica gara del 12 settembre 1937, che per la prima volta nella storia del Gran Premio d'Italia si tenne fuori dal circuito di Monza, disputandosi a Livorno. La manifestazione prevede esposizioni e spettacoli legati alle vetture d'epoca.

L'ottava edizione del Circuito dell'Ardenza, rievocazione automobilistica della storica gara del 12 settembre 1937 che per la prima volta nella storia del Gran Premio d'Italia lasciò il circuito di Monza per esser disputato a Livorno, si terrà il l'11 e il 12 aprile. Organizzato dal Topolino Club di Livorno, gli equipaggi si troveranno davanti all'hotel Granduca nel pomeriggio del 10 aprile per le verifiche tecniche del caso. I partecipanti avranno occasione, così come negli anni scorsi, di ammirare le bellezze della provincia livornese durante i vari percorsi con la manifestazione che si chiuderò con la serata di gala al prestigioso Yacht Club della città di mare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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